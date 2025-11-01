Directori d'empreses
Databricks
Databricks Analista Financer Salaris

La compensació de Analista Financer in United States a Databricks totalitza $146K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $145K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Databricks. Última actualització: 11/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$146K
$110K
$36.3K
$0
L5
Senior Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Databricks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Databricks in United States és una compensació total anual de $230,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Databricks per al rol de Analista Financer in United States és $150,000.

Altres recursos