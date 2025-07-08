Directori d'empreses
DASA
DASA Salaris

El salari de DASA oscil·la entre $7,744 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $100,500 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de DASA. Darrera actualització: 10/17/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Comptable
$79.7K
Assistent Administratiu
$7.7K
Científic de Dades
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
Enginyer de Programari
$101K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a DASA és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $100,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a DASA és $34,334.

