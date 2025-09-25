Directori d'empreses
D&B Engineers and Architects
D&B Engineers and Architects Enginyer Elèctric Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Elèctric in United States a D&B Engineers and Architects oscil·la entre $87.2K i $124K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de D&B Engineers and Architects. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

$99.9K - $117K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$87.2K$99.9K$117K$124K
Rang Habitual
Rang Possible

The highest paying salary package reported for a Enginyer Elèctric at D&B Engineers and Architects in United States sits at a yearly total compensation of $124,371. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at D&B Engineers and Architects for the Enginyer Elèctric role in United States is $87,166.

