Danaher
Danaher Salaris

El rang de salaris de Danaher varia de $36,717 en compensació total anual per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem inferior a $218,500 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Danaher. Última actualització: 8/12/2025

$160K

Gestor de Producte
Median $219K
Enginyer Mecànic
Median $115K
Comptable
$217K

Enginyer Biomèdic
$88.3K
Analista de Negocis
$106K
Desenvolupament de Negocis
$137K
Gerent de Ciència de Dades
$149K
Científic de Dades
$195K
Analista Financer
$151K
Enginyer de Maquinari
$64.9K
Recursos Humans
$142K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$72K
Màrqueting
$199K
Enginyer Òptic
$181K
Dissenyador de Producte
$141K
Gerent de Projecte
$115K
Vendes
$78.3K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$36.7K
Arquitecte de Solucions
$60.1K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Danaher, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Danaher és Gestor de Producte amb una compensació total anual de $218,500. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Danaher és de $137,460.

Altres recursos