D2L
D2L Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA) Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA) in Canada a D2L totalitza CA$102K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de D2L. Última actualització: 10/7/2025

Paquet Mitjà
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Total per any
CA$102K
Nivell
L3
Base
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a D2L?

CA$225K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA) a D2L in Canada és una compensació total anual de CA$145,664. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a D2L per al rol de Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA) in Canada és CA$101,554.

