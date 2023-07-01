Directori d'empreses
Cyberinc
Cyberinc Salaris

El salari de Cyberinc oscil·la entre $69,650 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $176,115 per a un Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Cyberinc. Darrera actualització: 10/18/2025

Recursos Humans
$69.7K
Màrqueting
$176K
Cybersecurity Analyst
$91.8K

Enginyer de Programari
$101K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Cyberinc és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $176,115. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cyberinc és $96,150.

