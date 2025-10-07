Directori d'empreses
CyberArk
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer DevOps

  • Israel

CyberArk Enginyer DevOps Salaris a Israel

El paquet de compensació mitjà de Enginyer DevOps in Israel a CyberArk totalitza ₪203K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CyberArk. Última actualització: 10/7/2025

Paquet Mitjà
company icon
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Total per any
₪203K
Nivell
L4
Base
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
Bonus
₪9.3K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a CyberArk?

₪160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A CyberArk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer DevOps a CyberArk in Israel és una compensació total anual de ₪431,991. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CyberArk per al rol de Enginyer DevOps in Israel és ₪174,715.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a CyberArk

Empreses relacionades

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos