La compensació de Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA) in United States a CVS Health oscil·la entre $105K per year per a L1 i $135K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $111K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CVS Health. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
