La compensació de Enginyer de Machine Learning in United States a CVS Health oscil·la entre $138K per year per a L2 i $192K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $138K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CVS Health. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
