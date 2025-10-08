La compensació de Dissenyador UX in United States a CVS Health oscil·la entre $120K per year per a Product Designer i $140K per year per a Senior Product Designer II. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $145K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CVS Health. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
