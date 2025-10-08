La compensació de Health Informatics in New York City Area a CVS Health oscil·la entre $141K per year per a Data Scientist i $282K per year per a Lead Director. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $165K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CVS Health. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
