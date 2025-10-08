Directori d'empreses
CVS Health
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Health Informatics

  • New York City Area

CVS Health Health Informatics Salaris a New York City Area

La compensació de Health Informatics in New York City Area a CVS Health oscil·la entre $141K per year per a Data Scientist i $282K per year per a Lead Director. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $165K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CVS Health. Última actualització: 10/8/2025

Mitjana Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Veure 2 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir
Quins són els nivells professionals a CVS Health?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Health Informatics a CVS Health in New York City Area és una compensació total anual de $282,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CVS Health per al rol de Health Informatics in New York City Area és $172,500.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a CVS Health

Empreses relacionades

  • Optum
  • Humana
  • Cigna
  • Aetna
  • Amwell
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos