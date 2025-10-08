La compensació de Health Informatics in Greater Boston Area a CVS Health oscil·la entre $134K per year per a Data Scientist i $217K per year per a Lead Data Scientist. El paquet de compensació year mitjà in Greater Boston Area totalitza $202K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CVS Health. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
