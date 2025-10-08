La compensació de Health Informatics in United States a CVS Health oscil·la entre $137K per year per a Data Scientist i $286K per year per a Lead Director. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $164K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CVS Health. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
