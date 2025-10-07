La compensació de Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA) in United States a Cvent totalitza $164K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $161K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cvent. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$164K
$149K
$2.5K
$12.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
