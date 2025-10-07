La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in India a Cvent oscil·la entre ₹1.97M per year per a Software Engineer II i ₹3.28M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.83M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cvent. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
