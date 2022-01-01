Directori d'Empreses
Cushman & Wakefield Salaris

El rang de salaris de Cushman & Wakefield varia de $16,850 en compensació total anual per a Desenvolupament de Negocis a l'extrem inferior a $278,600 per a Vendes a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Cushman & Wakefield. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Comptable
Median $60K
Analista Financer
Median $87.2K
Gerent de Projecte
Median $80K

Analista de Negocis
$27.5K
Desenvolupament de Negocis
$16.8K
Analista de Dades
$75.2K
Científic de Dades
$118K
Legal
$239K
Màrqueting
$92K
Enginyer MEP
$128K
Administrador de Finques
$122K
Vendes
$279K
Enginyer de Programari
$186K
Gerent de Programa Tècnic
$143K
PMF

El rol més ben pagat informat a Cushman & Wakefield és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $278,600. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Cushman & Wakefield és de $104,819.

