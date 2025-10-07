La compensació de Enginyer de Software de Producció in United States a Cruise oscil·la entre $176K per year per a L3 i $500K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $410K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cruise. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
$176K
$130K
$32K
$14K
L4
$308K
$170K
$84.4K
$53.1K
L5
$357K
$207K
$120K
$30.7K
L6
$500K
$241K
$213K
$46.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Cruise, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.