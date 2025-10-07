Directori d'empreses
Cruise
Cruise Embedded Hardware Engineer Salaris a United States

La compensació de Embedded Hardware Engineer in United States a Cruise oscil·la entre $215K per year per a L3 i $964K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $500K.

Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
Hardware Engineer
$215K
$158K
$27K
$30.5K
L4
Senior Hardware Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Hardware Engineer II
$414K
$242K
$123K
$49.6K
L6
Staff Hardware Engineer
$481K
$246K
$187K
$48.5K
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Cruise, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Embedded Hardware Engineer a Cruise in United States és una compensació total anual de $963,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cruise per al rol de Embedded Hardware Engineer in United States és $407,800.

