CrowdStrike
  • Arquitecte de Solucions

  • Cloud Security Architect

  • United States

CrowdStrike Cloud Security Architect Salaris a United States

La compensació total mitjana de Cloud Security Architect in United States a CrowdStrike oscil·la entre $267K i $374K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CrowdStrike. Última actualització: 10/7/2025

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A CrowdStrike, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Cloud Security Architect a CrowdStrike in United States és una compensació total anual de $518,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CrowdStrike per al rol de Cloud Security Architect in United States és $237,000.

