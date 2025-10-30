Directori d'empreses
Critical Mention
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Critical Mention Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Critical Mention oscil·la entre $101K i $142K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Critical Mention. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

$110K - $133K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$101K$110K$133K$142K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor d'Enginyeria de Programari contribucions a Critical Mention per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Critical Mention?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Critical Mention in United States és una compensació total anual de $141,520. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Critical Mention per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $101,260.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Critical Mention

Empreses relacionades

  • Pinterest
  • Amazon
  • Coinbase
  • Stripe
  • Netflix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos