Critical Mass Salaris

El salari de Critical Mass oscil·la entre $20,895 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $167,160 per a un Reclutador a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Critical Mass. Darrera actualització: 9/3/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $50.8K
Màrqueting
Median $68K
Dissenyador de Producte
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negoci
$44.1K
Gestor de Ciència de Dades
$162K
Científic de Dades
$20.9K
Reclutador
$167K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$87.4K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Critical Mass est Reclutador at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $167,160.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Critical Mass est de $68,717.

