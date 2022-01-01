Directori d'empreses
Criteo
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Criteo Salaris

El salari de Criteo oscil·la entre $44,704 en compensació total anual per a un Gestor de Projectes a la banda baixa fins a $686,000 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Criteo. Darrera actualització: 9/3/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Científic de Recerca

Investigador d'IA

Científic de Dades
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Gestor de Producte
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Vendes
Median $139K
Desenvolupament de Negoci
$686K
Servei al Client
$57.6K
Èxit del Client
$76.4K
Analista de Dades
$56.2K
Recursos Humans
$203K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$96.2K
Consultor de Gestió
$92.5K
Màrqueting
$182K
Gestor de Programes
$170K
Gestor de Projectes
$44.7K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$159K
Arquitecte de Solucions
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Gestor de Programes Tècnics
$116K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Criteo és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $686,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Criteo és $94,505.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Criteo

Empreses relacionades

  • FactSet
  • Gartner
  • Quotient Technology
  • Ping Identity
  • PubMatic
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos