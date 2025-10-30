Directori d'empreses
CRISIL Analista Financer Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista Financer in India a CRISIL totalitza ₹1.09M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CRISIL. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Total per any
₹1.09M
Nivell
L01
Base
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹98.9K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a CRISIL in India és una compensació total anual de ₹7,787,842. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CRISIL per al rol de Analista Financer in India és ₹1,087,588.

