CRIF Salaris

El rang de salaris de CRIF varia de $5,886 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $47,773 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CRIF. Última actualització: 8/21/2025

$160K

Desenvolupament de Negocis
$47.7K
Científic de Dades
$47.8K
Gestor de Producte
$5.9K

Vendes
$46.4K
Enginyer de Programari
$29.8K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at CRIF is Científic de Dades at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $47,773. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CRIF is $46,388.

