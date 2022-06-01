Directori d'empreses
Cricut Salaris

El salari de Cricut oscil·la entre $109,450 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $266,325 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Cricut. Darrera actualització: 9/3/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $150K
Analista de Dades
$109K
Gestor de Ciència de Dades
$266K

Científic de Dades
$118K
Màrqueting
$115K
Dissenyador de Producte
$141K
Gestor de Producte
$190K
PMF

The highest paying role reported at Cricut is Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $266,325. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cricut is $141,290.

