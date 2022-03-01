Directori d'empreses
Crexi
Crexi Salaris

El salari de Crexi oscil·la entre $100,500 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $1,283,908 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Crexi. Darrera actualització: 9/3/2025

$160K

Analista de Dades
$118K
Dissenyador de Producte
$167K
Gestor de Producte
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Vendes
$101K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$221K
PMF

The highest paying role reported at Crexi is Gestor de Producte at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,283,908. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crexi is $167,160.

Altres recursos