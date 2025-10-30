Directori d'empreses
Crestron
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Crestron Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in United States a Crestron totalitza $100K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Crestron. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Crestron
Software Engineer
Dallas, TX
Total per any
$100K
Nivell
L2
Base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Crestron?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Crestron in United States és una compensació total anual de $136,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Crestron per al rol de Enginyer de Programari in United States és $78,000.

