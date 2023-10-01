Directori d'empreses
Cresa
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Cresa is a global real estate advisory firm focused on serving tenants. They offer comprehensive real estate services and specialize in providing fully integrated solutions.

    https://cresa.com
    Lloc web
    1993
    Any de fundació
    1,250
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

