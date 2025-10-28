Directori d'empreses
Contract Services Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Argentina a Contract Services oscil·la entre ARS 39.94M i ARS 54.51M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Contract Services. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

ARS 42.76M - ARS 51.69M
Argentina
Rang Habitual
Rang Possible
ARS 39.94MARS 42.76MARS 51.69MARS 54.51M
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Contract Services in Argentina és una compensació total anual de ARS 54,507,699. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Contract Services per al rol de Dissenyador de Producte in Argentina és ARS 39,940,987.

