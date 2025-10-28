La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Argentina a Contract Services oscil·la entre ARS 39.94M i ARS 54.51M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Contract Services. Última actualització: 10/28/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!