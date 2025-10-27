La compensació de Enginyer de Programari in Hungary a Continental oscil·la entre HUF 15.17M per year per a Software Engineer i HUF 19.75M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Hungary totalitza HUF 16.75M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Continental. Última actualització: 10/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
