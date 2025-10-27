Directori d'empreses
La compensació de Enginyer de Programari in Hungary a Continental oscil·la entre HUF 15.17M per year per a Software Engineer i HUF 19.75M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Hungary totalitza HUF 16.75M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Continental. Última actualització: 10/27/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Últimes Enviaments de Salaris
Enginyer d'Aprenentatge Automàtic

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Continental in Hungary és una compensació total anual de HUF 23,500,421. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Continental per al rol de Enginyer de Programari in Hungary és HUF 16,750,059.

