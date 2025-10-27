Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Germany a Continental totalitza €78.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Continental. Última actualització: 10/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Total per any
€78.4K
Nivell
E13
Base
€77K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.3K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Últimes Enviaments de Salaris
El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Continental in Germany és una compensació total anual de €104,575. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Continental per al rol de Gestor de Producte in Germany és €77,043.

