La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Singapore a Connected Freight oscil·la entre SGD 66.6K i SGD 92.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Connected Freight. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

SGD 71.3K - SGD 84K
Singapore
Rang Habitual
Rang Possible
SGD 66.6KSGD 71.3KSGD 84KSGD 92.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Connected Freight?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Connected Freight in Singapore és una compensació total anual de SGD 92,724. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Connected Freight per al rol de Enginyer de Programari in Singapore és SGD 66,571.

