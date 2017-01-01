Directori d'empreses
Connect India E Commerce Services
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Connect India E Commerce Services que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Connect India is a logistics company transforming last mile delivery in India by empowering local entrepreneurs and offering sustainable logistics solutions for businesses of all sizes.

    http://www.connectindia.com
    Lloc web
    2015
    Any de fundació
    450
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Connect India E Commerce Services

    Empreses relacionades

    • SoFi
    • Facebook
    • Square
    • Databricks
    • Spotify
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos