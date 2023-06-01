Directori d'empreses
Common Energy
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Common Energy Salaris

El salari de Common Energy oscil·la entre $89,550 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $105,525 per a un Analista de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Common Energy. Darrera actualització: 9/8/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Analista de Negoci
$106K
Analista de Dades
$90.5K
Vendes
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Common Energy és Analista de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $105,525. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Common Energy és $90,450.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Common Energy

Empreses relacionades

  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos