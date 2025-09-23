Directori d'empreses
CommerceHub
CommerceHub Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Spain a CommerceHub totalitza €58.6K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CommerceHub. Última actualització: 9/23/2025

Paquet Mitjà
company icon
CommerceHub
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Total per any
€58.6K
Nivell
L2
Base
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.3K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
16 Anys
Quins són els nivells professionals a CommerceHub?

€142K

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a CommerceHub in Spain és una compensació total anual de €104,846. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CommerceHub per al rol de Enginyer de Programari in Spain és €58,060.

