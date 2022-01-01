Comerica Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de Comerica varia de $75,000 en compensació total anual per a Analista de Negocis a l'extrem inferior a $232,560 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Comerica. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Analista Financer
Median $88.8K
Enginyer de Programari
Median $140K
Analista de Negocis
Median $75K

Científic de Dades
$109K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$167K
Gestor de Producte
$233K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$219K
Arquitecte de Solucions
$164K
Subscriptor
$77.6K
PMF

El rol més ben pagat informat a Comerica és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $232,560. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Comerica és de $140,000.

