La compensació de Enginyer de Programari in Philadelphia Area a Comcast oscil·la entre $89.6K per year per a I i $361K per year per a Distinguished Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Philadelphia Area totalitza $153K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Comcast. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Engineer 1
$89.6K
$86.7K
$1.6K
$1.3K
Engineer 2
$119K
$108K
$7.5K
$3.3K
Engineer 3
$150K
$123K
$12.7K
$14.1K
Senior Engineer
$169K
$142K
$18.3K
$9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ANY 1
15%
ANY 2
15%
ANY 3
15%
ANY 4
40%
ANY 5
A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)
40% s'adquireix en el 5th-ANY (40.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
Títols inclososEnviar nou títol