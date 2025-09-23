La compensació de Gestor de Producte in United States a Comcast oscil·la entre $138K per year per a L3 i $436K per year per a L8. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $195K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Comcast. Última actualització: 9/23/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$138K
$120K
$10K
$8K
L4
$168K
$140K
$15.7K
$12.5K
L5
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
$290K
$195K
$46.7K
$48.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
15%
ANY 1
15%
ANY 2
15%
ANY 3
15%
ANY 4
40%
ANY 5
A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)
40% s'adquireix en el 5th-ANY (40.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)