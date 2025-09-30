A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

15 % s'adquireix en el 1st - ANY ( 15.00 % anual )

15 % s'adquireix en el 2nd - ANY ( 15.00 % anual )

15 % s'adquireix en el 3rd - ANY ( 15.00 % anual )

15 % s'adquireix en el 4th - ANY ( 15.00 % anual )