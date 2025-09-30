Directori d'empreses
Comcast
  • Greater London Area

Comcast Dissenyador de Producte Salaris a Greater London Area

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador de Producte in Greater London Area a Comcast totalitza £68.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Comcast. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total per any
£68.3K
Nivell
hidden
Base
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.9K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Comcast?

£121K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

15%

ANY 1

15%

ANY 2

15%

ANY 3

15%

ANY 4

40%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU + Options

A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)

  • 40% s'adquireix en el 5th-ANY (40.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU + Options

A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Dissenyador UX

PMF

The highest paying salary package reported for a Dissenyador de Producte at Comcast in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Dissenyador de Producte role in Greater London Area is £46,539.

Altres recursos