Comcast
  • Salaris
  • Analista Financer

  • Tots els Salaris de Analista Financer

  • Philadelphia Area

Comcast Analista Financer Salaris a Philadelphia Area

El paquet de compensació mitjà de Analista Financer in Philadelphia Area a Comcast totalitza $93.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Comcast. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Comcast
Sr Financial Analyst
Philadelphia, PA
Total per any
$93.1K
Nivell
-
Base
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8.1K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Comcast?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

15%

ANY 1

15%

ANY 2

15%

ANY 3

15%

ANY 4

40%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU + Options

A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)

  • 40% s'adquireix en el 5th-ANY (40.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU + Options

A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Comcast in Philadelphia Area és una compensació total anual de $132,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Comcast per al rol de Analista Financer in Philadelphia Area és $88,000.

Altres recursos