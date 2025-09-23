Directori d'empreses
Comcast
Comcast Cap d'Estat Major Salaris

La compensació total mitjana de Cap d'Estat Major in United States a Comcast oscil·la entre $70K i $99.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Comcast.

Compensació Total Mitjana

$80.2K - $93.9K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$70K$80.2K$93.9K$99.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

15%

ANY 1

15%

ANY 2

15%

ANY 3

15%

ANY 4

40%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU + Options

A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)

  • 40% s'adquireix en el 5th-ANY (40.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU + Options

A Comcast, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Cap d'Estat Major a Comcast in United States és una compensació total anual de $99,860. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Comcast per al rol de Cap d'Estat Major in United States és $69,987.

Altres recursos