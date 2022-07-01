Collectors Salaris

Directori d'empreses
El salari de Collectors oscil·la entre $149,250 en compensació total anual per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda baixa fins a $450,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Collectors. Darrera actualització: 10/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $179K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $450K
Màrqueting
$201K

Gestor de Producte
$294K
Gestor de Programes Tècnics
$149K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Collectors, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

