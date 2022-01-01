Directori d'empreses
Coinbase
Principals Informacions
  • Has become a remote-first company
  • Sign-on bonuses in Bitcoin
  • Has rescinded offers in the past
Sobre nosaltres

Coinbase is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA, Coinbase is available in over 30 countries worldwide.

coinbase.com
Lloc web
2012
Any de fundació
3,960
Núm. d'empleats
$1B-$10B
Ingressos estimats
Seu central

