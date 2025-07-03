Directori d'empreses
Coditas Technologies
Coditas Technologies Salaris

El salari de Coditas Technologies oscil·la entre $7,455 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $32,350 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Coditas Technologies. Darrera actualització: 11/21/2025

Dissenyador de Producte
$7.5K
Enginyer de Programari
$32.4K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Coditas Technologies és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $32,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Coditas Technologies és $19,903.

Altres recursos

