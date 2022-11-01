Directori d'empreses
CodeMettle
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

CodeMettle Salaris

El salari de CodeMettle oscil·la entre $79,600 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $120,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CodeMettle. Darrera actualització: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $120K

Enginyer de Programari Full-Stack

Dissenyador de Producte
$79.6K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a CodeMettle és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $120,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CodeMettle és $99,800.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a CodeMettle

Empreses relacionades

  • Square
  • Microsoft
  • Roblox
  • Facebook
  • Amazon
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/codemettle/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.