Codemagic Salaris

El salari de Codemagic oscil·la entre $59,471 en compensació total anual per a un Fundador a la banda baixa fins a $66,840 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Codemagic. Darrera actualització: 11/21/2025

Fundador
$59.5K
Gestor de Projectes
$66.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Codemagic és Gestor de Projectes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $66,840. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Codemagic és $63,155.

Altres recursos

