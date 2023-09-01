Directori d'empreses
Code Platoon
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Code Platoon is a non-profit coding bootcamp that helps veterans and military spouses transition into the civilian workforce by providing technical training and career placement.

    codeplatoon.org
    Lloc web
    2014
    Any de fundació
    56
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

