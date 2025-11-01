Directori d'empreses
Clickhouse
Clickhouse Enginyer de Programari Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Clickhouse. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

€131K - €152K
Germany
Rang Habitual
Rang Possible
€121K€131K€152K€169K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Clickhouse, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Clickhouse in Germany és una compensació total anual de €169,367. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Clickhouse per al rol de Enginyer de Programari in Germany és €120,977.

