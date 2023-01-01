Directori d'empreses
Clickhouse Salaris

El salari mitjà de Clickhouse és $234,375 per a un Enginyer de Programari . Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Clickhouse. Darrera actualització: 9/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $234K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Clickhouse, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

